انت الأن تتابع خبر بفرمان من كولر .. " الأهلي " يستغني عن 9 نجوم دفعة واحدة خلال الانتقالات الصيفية ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينتهي اليوم الموسم الرياضي للنادي الأهلي من خلال مباراة مودرن سبورت والتي تعتبر خاتمة الدوري المصري البطولة الوحيدة التي كان النادي ما يزال ينافس عليها في الموسم الذي يوشك على الانتهاء وسوف تبدأ مرحلة جديدة هي التي تتعلق ببقاء اللاعبين أو رحيلهم بناء على ما تقدم به الجهاز الفني من تقارير عن كل لاعب على حده ، يتضمن هذا التقرير مردود اللاعب ورأي الجهاز الفني في القدرة على الاستفادة منه مستقبلا أو التوصية بالبحث عن عرض من اجل رحيله كونه لم يعد قادر على منح شئ جديد للنادي
– الراحلين عن النادي الأهلي
- جدير بالذكر أن هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن وجود رغبة من جانب الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في الاستغناء عن مجموعة من لاعبي الفريق الأول الذي لا يوجد نية لديه في التعويل عليهم حيث شملت القائمة كل من ” حمد قندوسي، كريم وليد نيدفيد، محمود متولي، محمود الزنفلي، محمود عبد المنعم كهربا، الجنوب إفريقي بيرسي تاو،حمزة علاء، أحمد عبد القادر، محمد عبد المنعم
- في ذات السياق فإن الفريق بحاجة للتخلص من بعض العناصر بالفعل كي يتمكن المدرب من التركيز بشكل جيد مع عدد كافي من اللاعبين فلدى النادي الأهلي عدد كبير من اللاعبين وهو أمر يصعب من مهمة المدرب الذي يتطلب منه الأمر بذل جهد إضافي .