انت الأن تتابع خبر الحريف بره التتش .. " الأهلي " يمنح الضوء الأخضر لنجم الفريق للرحيل .. هارب من حجم الدكة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من نجوم كرة القدم مع الجلوس على مقاعد البدلاء وهي ثاني أسوء شئ في كرة القدم بعد الإصابات ، فلا يوجد لاعب كرة قدم حقيقي من الممكن أن يرضى بغير المشاركة اساسيا لذا فإن هناك الكثير من الحلول البديلة في تلك اللحظة والتي من أبرزها أن ترحل عن النادي وتبحث عن تجربة جديدة من الممكن أن تستطيع التعبير عن نفسك بشكل أفضل من خلالها وهو الأمر الذي ينطبق على الكثير من اللاعبين ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يكتظ بكوكبة من النجوم والتي لا تنال القدر الكافي من المشاركات

– رحيل نجم الأهلي