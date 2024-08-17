سام مرسي يقود تشكيل إبسويتش تاون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لنادي إبسويتش تاون، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين ظهر اليوم السبت على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إبسويتش الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: والتون.

خط الدفاع: توانزيبي، وولفندن، جريفز، بورنس.

خط الوسط: سام مرسي، لونجو، ديفيس.

خط الهجوم: ديلاب، تشابلن، هاتشينسون

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البوسيف.

