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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الصحف الأوروبية اليوم.. ماركا: أنشيلوتي يثق في نجم ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 17-08-2024:
صباح الصحف الأوروبية اليوم
ماركا
- أنشيلوتي يثق في رودريجو
- الإيطالي يقدر عمل الذي يقوم به الرقم 11
آس
- المطلب هو مبابي
- سيكون ملعب سون مويس، الغير عادي، هو المكان الذي سيظهر فيه الفرنسي لأول مرة في الدوري
الكأس السعودية
- ديربي سوبر بين الهلال والنصر
غلاف مجلة إبسويتش قبل مباراة ليفربول
ليكيب الفرنسية