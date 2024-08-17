الرياضة

صباح الصحف الأوروبية اليوم.. ماركا: أنشيلوتي يثق في نجم ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الصحف الأوروبية اليوم.. ماركا: أنشيلوتي يثق في نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 17-08-2024:

صباح الصحف الأوروبية اليوم

ماركا

  • أنشيلوتي يثق في رودريجو
  • الإيطالي يقدر عمل الذي يقوم به الرقم 11
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آس

  • المطلب هو مبابي
  • سيكون ملعب سون مويس، الغير عادي، هو المكان الذي سيظهر فيه الفرنسي لأول مرة في الدوري

الكأس السعودية

  • ديربي سوبر بين الهلال والنصر
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غلاف مجلة إبسويتش قبل مباراة ليفربول

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ليكيب الفرنسية

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مريم الجابري

مريم الجابري

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