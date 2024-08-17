نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: لن أخبر مبابي بعدد الأهداف التي يجب تسجيلها.. سنفتقد كروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن البداية المرتقبة للعملاق الإسباني في بطولة الليجا التي نبدأ منافساتها غدا، في ظل محاولات الملكي حامل اللقب للدفاع عن لقبه.

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وأكد أنشيلوتي:" غدًا سيكون انطلاقة جديدة لليجا، ونسعى للدفاع والاحتفاظ باللقب والقتال لمواصلة الإنجازات".

وتابع:" لازلنا لا نعرف كم المسابقات التي سننافس عليها، لكننا سننافس بكل ما في وسعنا، في كل مباراة، قبل كل شيء وأهم شيء هو مباراة الغد، لا نفكر في شيء آخر الجدول متطلب كثيرًا، مع هذا الفريق، يمكننا بالتأكيد التنافس على كل شيء".

وأشار:" طلبت من لاعبي الفريق، بذل كل جهدهم وإظهار روح قتالية كبيرة للحصول على مقعد داخل التشكيل هذا الموسم".

وأكمل:" كل كا يهمني هو العمل كفريق واحد وهذا ما اعمل دائما عالى نقله للاعبين، لتحقيق إنجازات أكثر".

واسترسل:" لن أخبر كيليان مبابي بعدد الأهداف التي يجب عليه تسجيلها، لأنني لا أعرف ذلك أيضًا، كما أن ألابا سيعود إلى الفريق بشكل جيد، ولدينا شباب يمكنهم اللعب لقد كان حظنا سيئًا بسبب إصابة خوان، يمكن لأسينسيو وجاكوبو المساهمة".

وأختتم:" سنفتقد توني كروس دائمًا، لأنه كان لاعبًا مميزًا، العثور على لاعب مثله أمر مستحيل، علينا أن نتأقلم، عندما تضع لاعبًا مكانه يجب أن يفكر أكثر لأنه شيء جديد بالنسبة له، فهذا أمر جيدًا أيضًا".

