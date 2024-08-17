قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة اليوم أمام فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

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محمد يوسف

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