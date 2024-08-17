انت الأن تتابع خبر الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب الشباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال نادي الهلال يبحث عن الصفقات المميزة التي تفيد الفريق في الفترة المقبلة وذلك للمنافسة بقوة على كافة البطولات المشارك فيها الفريق،وقد دخل نادي الهلال في مفاوضات لضم نجم الشباب السعودي.

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن نادي الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات لضم الظهير الأيسر لنادي الشباب السعودي متعب الحربي،وذلك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية،وكانت إدارة الهلال قد عرضت ٨٣ مليون ريال سعودي من أجل الظفر بخدمات الحربي.

وبالإضافة إلى المبلغ المالي عرضت إدارة الهلال على إدارة نادي الشباب إنتقال محمد البريك ظهير أيمن الهلال مع تحمل راتبه،بالإضافة إلى إعارة متعب الجوير لاعب الوسط،وقد ذكرت التقارير أن الساعات الماضية شهد إتصال من بن نافل رئيس نادي الهلال بنظيره محمد المنجم رئيس نادي الشباب من أجل التحدث حول صفقة الحربي ولكن الأمور لم تصل إلى إتفاق نهائي.

وأكدت التقارير أن راتب البريك الذي سوف يتحمله الهلال يبلغ ٦ مليون ريال سعودي،ولكن الصفقة الآن متوقفة لبحث الشباب التعاقد مع مدافع أجنبي وآخر جناح أيمن.