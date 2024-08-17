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رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه المثير في المباراة الودية الأخيرة. جاءت تصريحاته بعد التعادل الإيجابي مع فريق القادسية، مما أضاف مزيدا من الإثارة حول استعدادات الفريق للموسم الجديد.

بنزيما يكشف عن مفاجآت كبرى تشعل صفقات الاتحاد الصيفية