انت الأن تتابع خبر بنزيما يكشف عن مفاجآت كبرى تشعل صفقات الاتحاد الصيفية ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه المثير في المباراة الودية الأخيرة. جاءت تصريحاته بعد التعادل الإيجابي مع فريق القادسية، مما أضاف مزيدا من الإثارة حول استعدادات الفريق للموسم الجديد.
بنزيما يكشف عن مفاجآت كبرى تشعل صفقات الاتحاد الصيفية
- في الوقت الحالي اثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها مساء أمس جاءت هذه التصريحات عقب المباراة الودية التي انتهت بتعادل إيجابي بين الاتحاد والقادسية، حيث سجل كل فريق هدفا.
- وفي رده على سؤال حول حاجة الفريق لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، قال بنزيما: سنرى سنرى لم ينته شيء سنرى، نحن نعمل على ذلك، لذلك سنرى قبل المباراة الأولى.
- وأضاف بنزيما في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط إذا كان لدي رسالة واحدة، آمل أن نحظى بموسم جيد، والكثير من الانتصارات، ونقاتل من أجل جعل جميع مشجعي الاتحاد فخورين. ما الفرق بين المعسكر الماضي والحالي؟ لا أريد التحدث عن الماضي، انتهى الماضي، إنه موسم جديد.
- تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم قبيل انطلاق منافسات دوري روشن للمحترفين، والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد أمام فريق الخلود في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من البطولة.
- يتطلع جمهور الاتحاد إلى موسم مثير بعد هذه التصريحات، حيث ينتظرون معرفة مدى تأثير الصفقات الجديدة والتعديلات على أداء الفريق في الموسم الجديد.