الرياضة

عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مايوركا في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:-

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاليخو - فران جارسيا - روديجر - فيرلاند ميندي - جاكبو

الوسط: بيلنجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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