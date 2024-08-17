عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مايوركا في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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فاطمة نصر

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