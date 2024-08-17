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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ​مانشستر يونايتد​ لن يسعى وراء التعاقد مع ​فرينكي دي يونج​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الاهتمام الكبير الذي أبداه النادي على مدار السنوات الماضية.

منذ أن تولى ​إيريك تن هاغ​ تدريب مانشستر يونايتد، كان دي يونغ أحد الأهداف البارزة للنادي، نظرًا للعلاقة الجيدة بينهما منذ أيامهما معًا في أياكس.

مانشستر يونايتد يتخلى عن فكرة ضم دي يونج

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد قد تخلى عن فكرة ضم دي يونغ هذا الصيف.

ولم يعد تن هاغ يعتبره ضمن أهدافه الرئيسية، خاصة مع عدم استقرار حالة اللاعب البدنية بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.