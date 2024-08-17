نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يفتتح أهدافه مع ليفربول هذا الموسم في شباك إبسويتش تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الثاني، أمام إبسويتش تاون، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره فريق إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح أمام إبسويتش تاون

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، بعد انفراد سجله بإتقان في مرنة حارس إبسويتش تاون.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق إبسويتش تاون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

