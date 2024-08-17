عاجل.. أول تعليق من سلوت بعد الفوز على إيبسويتش تاون في البريمييرليج

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أحمد جودة - القاهرة - علق أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على فوز فريقه أمام نظيره نادي إيبسويتش تاون مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نادي ليفربول على نادي إيبسويتش تاون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في ملعب بورتمان رود، الذي احتضن اللقاء بين الفريقين.

تعليق سلوت على الفوز أمام إيبسويتش

وأقيمت مباراة ليفربول وايبسويتش تاون ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة: "ربما كان الشوط الأول متوقعًا بعض الشيء لقد كانوا متفوقين علينا، لعبوا بـحدة عالية، لكن الشوط الثاني كانت مشاهدته ممتعة ولعبنا بشكلٍ جيد".

وأتم سلوت حديثه عن الصفقات التي يخطط لها: "لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، في حال استطعنا إيجاد لاعب آخر فلن نتردد في التعاقد معه".