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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة المصري محمد صلاح في معرفة موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز أمام نظيره إبسويتش تاون بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "بورتمان رود" في أولى جولات البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز أمام إبسويتش تاون

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره برينتفورد يوم الأحد 25-8-2024 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد برينتفورد يوم الأحد 25-8-2024، عبر قنواتها.