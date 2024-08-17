نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سلوت يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول لأول مرة منذ 1998 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في التألق مع ناديه الجديد الذي قدم لتدريبه بعد رحيل الألماني يورغن كلوب عنه الموسم الماضي.

احصائية مميزة لسلوت مع ليفربول في أول مباراة بالدوري الإنجليزي

وحقق سلوت فوزًا هامًا في ضربة البداية بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز لاعبيه بهدفين مقابل لا شيء على نادي إيبسويتش تاون.

وجاءت أهداف ليفربول بأقدام جوتا والمصري محمد صلاح في الدقائق 60، 65 على التوالي.

ووفقًا لإحصائيات الواردة، فإن أرني سلوت أول مدرب يفوز في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ عام 1998.