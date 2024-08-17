نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلنر يحقق رقمًا إعجازيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فابيان هورزلر، المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي عن تشكيلته الرسمية لملاقاة نظيره نادي إيفرتون الليلة في مشوار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحصائية مميزة لميلنر مع برايتون في الدوري الإنجليزي

وشهد ذلك تواجد جيمس ميلنر، كلاعب أساسي لصالح نادي برايتون ويكون هذا الموسم هو الموسم الـ23 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن لعب فيه.

وفي سياق ذلك، فإن ميلنر كان قد لعب أول مباراة له في البريمييرليغ خلال عام 2002، وحينها كان عمر مدربه في برايتون حاليًا وهو هوارزير تسع سنوات.

الجدير بالذكر أن مباراة برايتون وإيفرتون تنطلق عند تمام الساعة الخامسة عصرًا من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.