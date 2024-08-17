نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة مروعة للاعب نوتنجهام فورست في مباراة بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة نوتنجهام فورست قبل قليل التي تلعب ضد بورنموث منظرًا مرعبًا نتيجة لإصابة اللاعب دانيلو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام في الدقيقة الخامسة عشر من المباراة.

تفاصيل إصابة دانيلو مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتعرض دانيلو لاعب نادي نوتنغهام لاصابة خطيرة في القدم بشكل كارثي وتم إيقاف المباراة لمدة طويلة.

‏كما شهد ملعب سيتي غراوند تغطية اللاعب بشكل كامل حتى لا يستطيع أحد المتواجدين رؤية الشكل المرعب لإصابة دانيلو في أرض المباراة.

وتلعب مباراة نوتنغهام فورست وبورنموث ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.