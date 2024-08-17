نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نادي النصر في نهائي كأس السوبر السعودي لهذه النسخة 2024.

وتقام المباراة بين فريقي الهلال والنصر عند تمام الساعة السابعة والربع مساء، على ستاد المحالة، وسط اهتمام كبير من الجمهور في كل مكان.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل الهلال الرسمي لملاقاة النصر في كأس السوبر السعودي والذي جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى:- ياسين بونو

‏خط الدفاع:- لودي — حسان — كوليبالي — سعود عبدالحميد.

‏الوسط:- سافيتش — نيفيز — سالم — مالكوم — ميشيل.

‏الهجوم:- ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال والنصر عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.