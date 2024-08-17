انت الأن تتابع خبر نكشف عن السبب وراء وفاة نجل محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي داخل الفيلا الخاصة به والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحادث وقع داخل منزله في أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة . بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصدر مقرب من الأسرة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى قريب في مصر الجديدة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن .

المعاناة مع المرض الغامض

كشف المصدر أن حسن كان يعاني من مرض غامض في المعدة لم يُعرف سببه بدقة . وعلى الرغم من أنه تلقى العلاج في العديد من الدول حول العالم ، إلا أن محاولات الأطباء لم تنجح في تحديد سبب المرض أو تحسين حالته بشكل ملحوظ . وقد أشار المصدر إلى أن حسن كان يعاني من أعراض المرض بشكل متقطع ، ولم تظهر عليه أي علامات تدل على تدهور حالته الصحية قبل وفاته مباشرة .

وأكد المصدر أن أسرة المهندس تلقت خبر الوفاة بصدمة كبيرة، خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من أعراض صحية ملحوظة في الساعات الأخيرة قبيل وفاته.

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