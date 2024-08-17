نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يقضي على آمال ولفرهامبتون وينتصر في ضربة البداية بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي أرسنال في الفوز على نظيره نادي ولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق أبناء ميكيل أرتيتا في ضربة البداية بالفوز على الذئاب بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الاتحاد الليلة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

افتتح كاي هافيرتز اللقاء بتسجيل أولى الأهداف في الدقيقة الخامسة والعشرون بمساعدة من بوكايو ساكا.

وعزز بوكايو ساكا بثاني الأهداف في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر المباراة وبمساعدة من هافيرتز.

ودخل أرسنال مباراته ضد ولفرهامبتون بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو

الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد

الهجوم: ساكا - هافيرتز - مارتينيلي