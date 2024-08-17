نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدف كريستيانو رونالدو في شباك الهلال بنهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة النصر أمام نظيره الهلال وذلك في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

هدف كريستيانو رونالدو في شباك الهلال

وأحرز رونالدو هدف المباراة الأول لنادي النصر في الدقيقة 44 بعد مساهمة من عبد الله الخيبري ليضع فريقه في المقدمة.

ويأمل النصر في فك عقدة الهلال وحصد أولى بطولات الموسم الجديد.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورت- أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مختار علي.

خط الهجوم: أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.