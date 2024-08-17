نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. قرعة بطولة العالم للمصارعة بالأردن بمشاركة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدا الأحد قرعة بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما والني تستضيفها العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى يوم 25 اغسطس الجاري بمشاركة منتخب مصر.

قرعة بطولة العالم للمصارعة بالأردن

ويرأس بعثة مصر في البطولة العميد هانى علام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ويضم الجهاز الفني كل من: احمد السيد مدربا للمصارعه الرومانية وحسن عبد العال مدربا للمصارعه الحرة وكريم جابر مدربا للمصارعه النسائية.

وتضم قائمة المصارعة الحرة كل من: زياد حجاج حسنين، وزن -51كجم؛ محمد السيد صبري وزن -60 كجم؛ يحيى حسن عبدالستار وزن -71كجم محمود السقا، وزن -92 كجم.

وتضم قائمة منتخب المصارعة النسائية كل من: مريم احمد ابو هاشم وزن -43 كجم؛ منار سعيد المصري، وزن -53 كجم؛ مرام محمد ابراهيم، وزن -65 كجم؛ رحمة مجدي مصطفي، وزن -69 كجم.

في حين تضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: محمد عماد الطيب، وزن -45 كجم؛ عمرو علي عطا، وزن -55 كجم؛ محمد عزت عبدالحميد، وزن -60كجم؛ محمد شعبان السيد، وزن -65 كجم؛ زياد عادل يوسف، وزن -92 كجم.

وكان منتخب مصر قد خاض معسكرا مغلقا بالأردن منذ يوم ٥ اغسطس الماضى. بناء علي الدعوه التى وجّهت له من الاتحاد الأردني.