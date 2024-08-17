نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتروفيتش يسجل ثانى أهداف الهلال أمام النصر في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الصربي الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره ومنافسه التقليدي النصر في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

وأحرز الصربي الكسندر ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الهدف الثاني للزعيم بمرمى بينتو في الدقيقة 64 صنعه له روبن نيفيز وأصبحت النتيجة 2/1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.