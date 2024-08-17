نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكتسح النصر برباعية ويتوج بلقب كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب المحلي الغالي بعد الفوز الكبير أمام نظيره ومنافسه التقليدي النصر برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

وبدأت أحداث مباراة الهلال والنصر برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 44 وحاول الهلال التعادل ولكن انتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني وسجل سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 55 صنع ميتروفيتش وعاد ميتروفيتش بالهدف الثاني والثالث في الدقائق 64،69 وسجل مالكوم الهدف الرابع في الدقيقة 72 وانتهت المباراة 4/1.