نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (ع الطاير) سر فشل بيبو.. سهم صلاح.. بداية عمر انتهاء فتوح.. رخصة حمزة ومفترق كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

رحيل بيبو

خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي شخص نجح في أعين الجميع، لكنه فشل في عين مارسيل كولر.. فعلى بيبو البحث عن السر.

سهم صلاح

محمد صلاح يواصل أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي، ولكن احتفاله بالقوس والسهم خلق حالة جدلية في مصر بين الأهلاوية والزمالكاوية.. لاعب تخطى مرحلة الذكاء للعبقرية.. أما نحن….

مفترق كهربا

كهربا باع الزمالك واشترى الأهلي، والآن تتحدث جماهير الزمالك على أن الأهلي سيبيعه في أول مفترق طرق.. الإنسان قرار ولكن الله دائمًا له أقداره يا رجال.

سوبر سعودية

فرح ومرح.. فخر ومتعة.. عندما شاهدت السوبر السعودي، فكل الأجواء هيئت للنجاح! عقبالنا يا رب لما نتعلم من التجارب ونقلدها لن أقول نبتكر.

بداية عمر.. إنتهاء فتوح

ظللت في حيرة من أمري، عندما أرى عمر كمال لاعب الأهلي وهو يقرب من الله في كل مواقفه ويلتزم بآداب تجعل منه قدوة للشباب، بينما أرى أحمد فتوح لاعب الزمالك في رحلة النهاية بسبب اتباع طريق نهايته معروفة للجميع.. فهذا تحذير لكل شاب.

رخصة حمزة

حصل حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي على أعلى رخصة تدريبية "برو" من الاتحاد الآسيوي التي تعتبر أعلى شهادة تدريبية في كرة القدم.. مبروك عقبال مدربينا لما يصحو من النوم.

واجب طاهر

توفى نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السابق، لم يحضر أحد من مجلس إدارة الأهلي -الله أعلم بالأسباب- سوى اثنين مرتجي ومجدي، لعل المانع خير فالواجب واجب.