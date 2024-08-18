نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب ليفربول يفجر مفاجأة بشأن اعتزال صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن المستوى المميز الذي ظهر به النجم الدولي المصري، محمد صلاح، في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجحت كتيبة الريدز في تحقيق اول ثلاث نقاط في البطولة بعد الفوز أمام نظيره إبسويتش تاون بهدفين نظيفين، صنع صلاح الأول وسجل الهدف الثاني، ليبصم بقوة على فوز فريقه.

- سلوت يتحدث عن صلاح

وعلق سلوت على مستوى صلاح البدني والفني الذي ظهر به:" إذا شاهد أي شخص ما يفعله صلاح، للحفاظ على لياقته البدنية، الجميع سيقتنع بوجهة نظري وهي أنه سيستمر داخل الملاعب لسنوات طويلة قادمة".

وتابع:" أصبح لدي شغف في انتظار ما سيقدمه في المواجهة القادمة أمام برينتفورد ولن انتظر حتى نهاية الموسم لأحكم عليه".

وواصل صلاح كسر الأرقام القياسية بعد إحراز الهدف الثاني لفريقه في المباراة الافتتاحية، حيث أصبح أكثر لاعب داخل الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الأولى من البريميرليج، برصيد 9 أهداف.

