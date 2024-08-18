نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتداء على رئيس ناد تركي والقبض على المتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم فنربخشة، أحد أنجح ثلاثة أندية في تركيا، نظيره غازي عنتاب، اليوم الأحد، الذي تعادل معه الليلة الماضية (2-2) في مباراة ضمن الدوري الممتاز بـ "إرهاب كروي" بسبب اعتداء تعرض له رئيسه، علي كوتش، من قبل بعض مشجعي المنافس.

الاعتداء على رئيس ناد تركي.. القبض على المتهم

وجاء في بيان صدر اليوم عن نادي فنربخشة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): سنتابع عن كثب الإجراءات في أعقاب البلاغ الذي قدمه رئيسنا، علي كوتش، ضد جميع مسؤولي (غازي عنتاب)، وبالأخص ضد الإرهاب الكروي".



ووقع الحادث عندما خرج كوتش، وهو رئيس النادي منذ 2018 وأعيد انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي، إلى مدرجات المتفرجين في جورسل أكسل ملعب فريق غازي عنتاب، الذين كان يلعب على أرضه الليلة الماضية.

وأشار بيان النادي إلى أن بعض مشجعي فنربخشة لم يتمكنوا من الوصول إلى المدرج المخصص عادة لجماهير الضيف، بل إن الكثير منهم بقوا خارج الملعب، لذلك خرج كوتش إلى المدرجات من أجل تحيتهم.

لكن بعض مشجعي عنتاب بدأوا في إلقاء أغراض وزجاجات مياه عليه، وأخيرًا دفعه أحدهم مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وانتقد بيان فنربخشه بشدة عدم إلقاء القبض على ذلك الرجل على الفور، ما أتاح له هكذا البقاء في المدرجات ومغادرة الملعب بعد ذلك، دون إزعاج.

إلا أن الشرطة أعلنت صباح اليوم عن اعتقال المشتبه واقتياده لاحقًا إلى مركز للشرطة.

وكان فنربخشة، الذي لم يفز بالدوري الممتاز منذ 10 أعوام، قد احتل وصافة الترتيب في الموسم الماضي، وأدى تعاقد النادي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق في يونيو (حزيران) الماضي إلى إحياء تطلعات الجماهير.

أما غازي عنتاب، فينافس في الدوري الممتاز هذا العام، بعد أن وصل إلى المركز الثاني الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم التركية، وتمكن من الصعود إلى الأضواء.