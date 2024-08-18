نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات إصابة أنجيل جوميز الخطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانغ، إن لاعب خط وسط الفريق، أنجيل غوميز، يتعافى بشكل جيد بعد نقله إلى المستشفى بسبب إصابة خطيرة في الرأس أفقدته الوعي، خلال مواجهة ستاد رانس، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.

أنجيل جوميز يتعافى بعد إصابة خطيرة خلال مباراة ليل ورانس

وتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة بسبب تلقي غوميز (23 عامًا) العلاج على أرض الملعب بعد اصطدامه بلاعب خط وسط رانس أمادو كوني في الدقيقة 11، وخرج على محفة بينما هتف مشجعو الناديين باسم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

واستكملت المباراة بعد طرد كوني وإضافة 34 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، وفاز ليل 2-0 بعدما سجل بافود دياكيتي وجونثان ديفيد هدفًا في نهاية كل شوط.

وقال ليتانع بعد المباراة: "غوميز يتحسن بشكل جيد، لكننا سننتظر لمعرفة كيف سيقضي الليلة، مع خضوعه لفحوصات إضافية، قبل أن نقول إننا لدينا نهاية سعيدة".



وقال مدرب ليل، برونو جينيسيو، إنه علم على الفور أن الإصابة خطيرة وإنه شعر بالإحباط لأن العلاج الطبي على أرض الملعب لم يتم بشكل أسرع.

وقال جينيسيو في مقابلة بعد المباراة: "كنا خائفين للغاية، الأخبار الأخيرة مطمئنة إلى حد ما، لكن من الأفضل أن نكون حذرين.

"كنت غاضبًا، لأنه من الصعب رؤية أحد لاعبيك على أرض الملعب، نقضي الكثير من الوقت معًا، نحن عائلة، ورؤية أحد لاعبينا يتعرض للهجوم، لأنه هجوم، أمر صعب للغاية".

وقال جينيسيو إن بعض لاعبيه كانوا على وشك البكاء أثناء المحنة.

وأضاف: "أحسنتم على إنجاز المهمة، لأن الأمر ليس سهلًا أبدًا، أفكارنا مع أنجيل، نحن سعداء بتلقي أول أخبار مطمئنة.

"سأل أنجيل عما إذا كان سيلعب يوم السبت (المقبل)، وهي علامة جيدة أن لديه حس الفكاهة، بالنسبة لي كانت المباراة هامشية".