نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف النني.. تشكيل الجزيرة الرسمي أمام البطائح في كأس مصرف أبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأردني الحسين العموتة مدرب الجزيرة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة البطائح اليوم الأحد، في ذهاب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

موعد مباراة الجزيرة والبطائح

تقام مباراة الجزيرة والبطائح على ملعب محمد بن زايد، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ5:05 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والـ6:05 بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد المصري الدولي محمد النني، أساسيًا مع الجزيرة أمام البطائح في أولى مبارياته الرسمية بالموسم الجديد 2024/25.

وانضم محمد النني إلى صفوف الجزيرة في فترة الميركاتو الصيفي، قادمًا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن آرسنال الإنجليزي.

النني أساسيًا في تشكيل الجزيرة أمام البطائح