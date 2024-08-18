نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الزمالك.. الشرطة الكيني يتعادل سلبيًا مع البن الإثيوبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة الذهاب بين الشرطة الكيني والبن الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بالتعادل السلبي دون أهداف.

الشرطة الكيني يتعادل سلبيًا مع البن الإثيوبي

ويتأهب فريق الزمالك لملاقاة الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

حاول فريق الشرطة الكيني استغلال ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن دفاعات فريق البن الإثيوبي حالت دون تسجيل أي أهداف.

من المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين البن الإثيوبي والشرطة الكيني يوم الأحد المقبل.

كان فريق الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي بعد تحقيقه الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.