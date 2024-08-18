نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يهاجم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المدير الفني لفريق تشيلسي انزو ماريسكا، نجم الفريق سترلينج بعد استبعاده من مواجهة مانشستر سيتي في افتتاح البريميرليج.

يلتقي فريق تشيلسي مع مانشستر سيتي في افتتاح موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بتمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تذاع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هجوم حاد من ماريسكا



أوضح مدرب تشيلسي ان قرار استبعاد سترلينج، فني بحت، تكتيكي، فهو يرى الأنسب لخططه، لذلك تدفع الإدارة الأموال له.

يتفوق تشيلسي فى المواجهات مع مان سيتي، وعددها 162 مباراة، حقق البلوز الفوز فى 62 مباراة مقابل 59 للسيتي، وحسم التعادل 41 مباراة بين الفريقين.

