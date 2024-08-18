نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثر خسارة لقب السوبر.. رد فعل مفاجئ من جماهير النصر قبل مواجهة الرائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرائد في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الرائد يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على أرضية ملعب استاد الأول بارك.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وأوضحت تقارير صحفية واردة من السعودية أن الإقبال الجماهيري على تذاكر ‎مباراة النصر والرائد ضعيف جدًا.

وكان النصر قد خسر لقب السوبر السعودي أمام نظيره الهلال أمس السبت بعد هزيمته برباعية مقابل هدف.

