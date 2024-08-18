القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر وواتانغا اليوم في الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/2024

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رياض - احمد صلاح - يستعد فريق مولودية الجزائر بكامل عتاده لخوض خطوته الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/2024، والتي سيصطدم من خلالها بخصمه فريق واتانغا الليبيري، وسيتنافس الطرفان على الظفر ببطاقة العبور للدور التمهيدي الثاني من البطولة، على أمل الوصول لدور المجموعات من البطولة، وفي هذا الصدد، تم الكشف عن موعد المواجهة وقائمة القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر وواتانغا.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر وواتانغا

من المتوقع أن يتم نقل مباراة المولودية وواتانغا اليوم على قناة الجزائرية الرياضية، نظراً لإقامة المواجهة بالجزائر عوضاً عن ليييريا، وتقرر أن تلعب مواجهتيّ الذهاب والإياب بين الخصم الجزائري ونظيره الليبري على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، نظرا لعدم جاهزية ملعب 5 جويلية الأولمبي، ويأتي ذلك القرار بعد أن اقترحت إدارة فريق مولودية الجزائر على الفريق الليبيري لعب مواجهتي الذهاب والإياب بالجزائر، وقوبل ذلك الإقتراح بالموافقة من طرف فريق واتانغا الليبيري.

موعد مباراة مولودية الجزائر وواتانغا

تقام مقابلة مولودية الجزائر وواتانغا اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن مجريات لقاء الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/2024 “مباراة ذهاب”، وستقام المواجهة على ملعب نيلسون مانديلا بـبراقي في

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