نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجُل مضحك.. هالاند يرد على نجم تشيلسي بعد استفزازه بأغنية ساخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، رسالة إلى مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي بعد المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، في بداية مشوارهما بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند: كوكوريلا رجل مضحك

كان كوكوريلا قد ردد خلال احتفاله بلقب أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا، أغنية لمشجعي تشيلسي يسخرون خلالها من إيرلينج هالاند، وتقول كلماتها “هالاند يرتجف لرؤية كوكوريلا”.

ونجح هالاند، في تسجيل أول أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم، عبر شباك تشيلسي أمام أنظار كوكوريلا بالدقيقة “18”.

وقال هالاند، في تصريحاته عقب نهاية المباراة، ردًا على نجم تشيلسي: "حسنًا، كوكوريلا رجل مضحك، في الموسم الماضي طلب قميصي وهذا الصيف يغني أغنية عني".

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي في عقر داره باستاد “ستامفورد بريدج” بفضل ثنائية هالاند وكوفاتشيتش.