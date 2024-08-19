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أحمد جودة - القاهرة - تلقى مانشستر سيتي ضربة مفاجئة في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد ​تشيلسي​ بملعب ستامفورد بريدج.

فقبل نهاية الشوط الأول تعرض الوافد الجديد ​سافينيو​ لإصابة في ظهوره الأول بالبريمييرليج ليسقط على الأرض متألما قبل تلقيه العلاج والعودة للملعب.

مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية رغم الفوز على تشيلسي

لكن بدا أن سافينيو لم يستطع إكمال المباراة ليتقرر استبداله بين الشوطين بالإنجليزي فيل فودين.

وتشير الإحصائيات في الشوط الأول إلى قيام سافينيو بأكبر عدد من الصراعات الثنائية الناجحة 5 فضلا عن قيامه ب3 تمريرات خالصة لزملائه.

