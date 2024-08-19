نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يرصد التعاقد مع صخرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات أحمد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن سبورت نيوكاسل سأل مرة أخرى عن كريستنسن، ويفكرون في تقديم عرض يقارب 25 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن هناك تكهنات حول اهتمام الفريق الإنجليزي بلاعب برشلونة نظرًا لأنهم بحاجة إلى مدافع مركزي ولا يمكن الوصول إلى المفضل لديهم، مارك جويهي، بسبب السعر المرتفع الذي يطلبه كريستال بالاس حيث لا يريد بيعه بأقل من 80 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر مرتفعا بشكل مفرط.

وأوضحت أن المعلومات تشير أيضًا إلى أن ماريو هيرموسو، قادما من أتلتيكو مدريد، سيكون هدفا آخر حال رفض برشلونة بيع مدافعه الدنماركي.