عملاق جديد يستهدف ضم دينامو برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادٍ جديد في سباق التعاقد مع إلكاي جوندوجان، نجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ناد جديد ينضم لسباق التوقيع مع جوندوجان

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن جوندوجان طلب مغادرة برشلونة، وأن خياراته تتراوح بين الانتقال إلى الدوري السعودي أو الانضمام إلى فنربخشة التركي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "سبورت"، فإن نادي جالطة سراي دخل على خط المفاوضات مع جوندوجان، لكنه اشترط أن يتمكن اللاعب من فسخ عقده مع برشلونة دون تكبد النادي أي تكاليف مالية.

جالطة سراي يسعى للاستفادة من تصريح سابق لجوندوجان، حيث أعرب فيه عن رغبته في اللعب للنادي التركي قبل اعتزاله.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة قد تكون مرحبة برحيل جوندوجان، نظرًا لرغبته في توفير راتبه المرتفع، ولكنها لن تضغط عليه للرحيل خلال هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن جوندوجان طلب المغادرة بعد أن أدرك أن دوره في برشلونة سيكون محدودًا خلال الموسم الحالي، خاصة بعد نهاية فترة الإعداد.

كما أفادت الصحيفة أن جوندوجان استفسر عن إمكانية العودة إلى مانشستر سيتي، على الرغم من أن هذا الخيار يبدو غير مرجح في الوقت الراهن.