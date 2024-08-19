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أحمد جودة - القاهرة - حددت لجنة التخطيط الجديدة في النادي الأهلي الجديدة والمعلنة عقب اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أمس الأحد، على موعد أول اجتماعاتها بعد توليها المهمة بشكل رسمي.

موعد الاجتماع الأول للجنة التخطيط بالاهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماع الأمس اعتذار محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط بالنادي وتوجيه الشكر إليه، وتعيين مختار مختار، رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي خلفًا له.

كما أعلن المجلس برئاسة محمود الخطيب، ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب حسام غالي وزكريا ناصف.

وقرر مختار مختار رئيس اللجنة، دعوة الأعضاء واللجنة، من أجل عقد أولى الاجتماعات الخاصة باللجنة، يوم الأربعاء المقبل داخل مقر النادي، من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق والجهاز الفني.

ويشهد الاجتماع الذي سيتم انعقاده، مراجعة ملف الصفقات والأسماء المعروضة من جانب اللجنة السابقة وطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بالإضافة إلى إعادة النظر في ملف الراحلين عن صفوف الفريق بالموسم الجديد.

كما تعقد اللجنة الجديدة اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، فور عودته من الإجازة التي يحصل عليها في الوقت الحالي بسويسرا، من أجل مراجعة طلباته التعاقدية ومعرفة احتياجاته للموسم الجديد.