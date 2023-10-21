دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجم ليفربول يعلن رسميا الانتقال إلى هذا النادي السعودي..ليس النصر ولا الهلال أو الإتحاد..تعرف عليه, توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مع لاعب ليفربول السابق إيغور بيسكان لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تمديد العقد لسنة إضافية في حال تحقيق النجاح المطلوب. وأكد خبير الانتقالات “رودي غاليت” عبر حسابه الرسمي بموقع X، توقيع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان على عقد مبدئي لتولي تدريب الشباب السعودي، في انتظار الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة، قبل استئناف النشاط المحلي. وسيحل الفائز السابق بدوري أبطال أوروبا عام 2005 محل المدرب الأرجنتيني خوان براون، المسؤول المؤقت عن الفريق الأبيض الملقب بـ “الليوث”. وسبق إيغور بيسكان إلى السعودية زميليه السابقين في ليفربول “ستيفن جيرارد وروبي فاولر”، حيث درب الأول نادي الاتفاق في دوري روشن، وتولى الثاني تدريب فريق القادسية في دوري يلو السعودي (الدرجة الأولى). وبخلاف المدربين، وُزغ عدد من لاعبي ليفربول أمثال روبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون وفابينيو على أندية أهلي جدة والاتفاق واتحاد جدة – على الترتيب-.

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