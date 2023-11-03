دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بتحطي سم لأولادك.. مكون شهير تضعه السيدات عند تحضير الكيك..تفاصيل,

الكيك يُعد من ضمن الحلويات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تقوم العديد من ربات المنزل بتحضيرها في البيت بصورة مستمرة اعتقادًا منهن أنها صحية وأمنة عليهم أكثر من الجاهزة، ولكنهن يجهلن أنهن يضعن مادة مضرة جدًا، وهي مادة برومات البوتاسيوم التي تُعد مادة كيميائية وتوجد داخل محسنات الكيك، وفي هذا المقال سنوضح الأخطاء التي تقع فيها النساء، وطريقة تصحيحها.

تتمثل الطريقة الخاطئة التي تقوم بها النساء عند إعداد الكيك في البيت على النحو الآتي:

على الرغم من المكونات الطبيعية والنافعة الخاصة بمحسن الكيك إلا أنه مليء بالأضرار التي لا يمكننا أن نتغاضى عنها، إذ أنه غني بمادة برومات البوتاسيوم الكيميائية، التي بتم استعمالها من أجل جعل الكيك باللون الأبيض، والجدير بالذكر أن محسن الكيك ذو لون مائل للإصفرار، وقد اشارت مجموعة من الدراسات إلى أن تلك المادة من الممكن أن تؤدي للإصابة بمرض السرطان، ولهذا تم تحريمها من دول عدة. تتمثل الطريقة الصحيحة التي لابد أن تقوم بها النساء عند إعداد الكيك في البيت على النحو التالي:

استعمال البيكنج باودر وإضافة ملعقة من الخل أو يمكنك صنع محسن للكيك في البيت بكل سهولة، إذ يمكنك وضع معلقتان كبيرتان من الخل وملعقة كبيرة من الدقيق، نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ملعقة كبيرة من السكر، وبعد ذلك يتم إضافة الخل حتى الفوران.