خدعة مذهلة هتنقذ حياتك أنت وأولادك من الخطر .. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل .. معلومة لن تخرط على بالك يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قبل مغادرتكم المنزل أو السفر إلى أي مكان، يوصى بوضع عملة معدنية في فريزر الثلاجة الخاصة بك. خاصة إذا كنتم ستغيبين لفترة طويل، و يعتبر وضع هذه القطعة المعدنية في الفريزر ضرورياً لحماية حياة أسرتكم وسلامتكم، ويتم وضعها بطريقة معينة بحيث تساعد على معرفة مدى إنقطاع التيار الكهربي وبالتالي معرفة مدى صلاحية الأطعمة الموجودة بالداخل، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي تساعد على ذلك.

أسباب وضع عملة معدنية داخل الفريزر

عند ترك مأكولات متنوعة في الفريزر والكثير من الخضروات والفواكه في الثلاجة، قد تنشأ مشكلة في التيار الكهربائي أو قطع التيار الكهربائي أثناء غيابكم، إذا حدث ذلك فإن الطعام داخل الفريزر والثلاجة قد يتعرض لارتفاع درجة الحرارة ويتلف، وهذا قد يؤدي إلى نمو البكتيريا وتلف الأطعمة وفي بعض الحالات يمكن أن يتسبب في تسمم غذائي.

دلالة وضع القطعة المعدنية داخل الفريزر

عند وضع قطعة معدنية في الفريزر، فإنها تساعد في تحديد ما إذا كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي أو ارتفاع في درجة الحرارة داخل الثلاجة، عندما تتجمد القطعة المعدنية فإنها تصبح مؤشرًا لكم على أن التيار الكهربائي كان مقطوعًا وأن درجة الحرارة في الفريزر ارتفعت قليلاً، و إذا عُدتم إلى المنزل ووجدت القطعة المعدنية مازالت مجمدة فقد يكون الطعام في الفريزر لا يزال آمنًا للاستخدام ومع ذلك إذا كانت القطعة المعدنية قد ذوبت بالكامل فقد يكون الطعام قد تلف ويجب التخلص منه.

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