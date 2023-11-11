ضاع عمرنا واحنا بنستعملها غلط .. استخدامات غير متوقعة لقصافة الأظافر غير المعتاد عليها!! .. مطلعتش للقص وبس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر القصافة أداة متعددة الاستخدامات التي قد تخفي علينا العديد من الاستخدامات المفيدة والتي يمكن أن تحل محل بعض الأدوات ذات التكلفة العالية على الرغم من أن الجميع يعلم استخدام القصافة لقص وتقليم الأظافر، إلا أن الفتحات والبروز فيها يمكن أن تقدم فوائد إضافية غير متوقعة يمكن الاستفادة من هذه الخصائص في مجموعة متنوعة من الاستخدامات، مما يساعد في تجنب شراء بعض الأدوات والأجهزة التي تكلف ثمنًا باهظًا، وبالتالي يوفر الوقت والجهد يتناول هذا التقرير أبرز هذه الاستخدامات لتوضيح الفوائد الكامنة في هذه الأداة البسيطة.

استخدامات أخرى لقصافة الأظافر

تعتبر القصافة أداة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن الاعتماد عليها لتقليم الأظافر والتخلص من الجلد الزائد، ولكنها تتمتع باستخدامات سحرية أخرى، ومنها:

يستخدم اللسان الحديدي كحامل لتثبيت الهاتف بوضعية رأسية لمشاهدة مريحة، ويمكن استخدامه كمفك لربط وفك المسامير في حالة عدم توفر مفك داخل المنزل. يُستخدم الجزء المنحني في القصافة لفتح زجاجات المياه الغازية والبرطمانات الصعبة الفتح. يمكن استخدامها لتثبيت أعواد البخور في الفتحة المخصصة، مع وضع طبق بلاستيكي أسفلها لتجميع الرماد. يُستخدم بدلاً من القطر الحديدي لفتح العلب والكراتين المغطاة بشريط من البلاستيك. في حالة عدم وجود قصافة للأسلاك، يمكن استخدامها لفصل البلاستيك عن السلك الخارجي عن الحديد.

أضرار استعمال قصافة الاظافر

قد يؤدي الاستخدام المفرط لقصافة الأظافر، خاصةً من قبل الفتيات، إلى تباطؤ نمو الأظافر نتيجة للضغط المستمر عليها بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط في نقل العدوى، سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، خاصة إذا تم مشاركتها مع الآخرين ووفقًا للدراسات، يُشجع على استبدال القصافة كل عام والحفاظ على نظافتها وجفافها بعد الاستخدام لتجنب انتقال الجراثيم والميكروبات.