اجري هاتيه من الصيدليه.. وصفة جهنميه من كريم البانثينول هتخلي بشرتك زي الحرير.. مش هتقدري تستغني عنه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كلام البانثينول أحد الكريمات التي تستخدم في العديد من الاستخدامات التجميلية مثل تبييض البشرة وتفتيح لونها والقضاء على البقع الداكنة أو الاسمرار فهو يوحد لون البشرة وينظفها ويزيل الخلايا الميتة، لذلك فإن العديد من خبراء التجميل يوصون باستخدام كريم الذي يساعد على تنقيه البشره والحفاظ على نظراتها طوال الوقت لتبدأ مشرقة وأكثر جاذبية كما انه احد الوصفات الغير مكلفة ولن تحتاجي الى كريمات غاليه الثمن بعد استخدام بانثينول، وسوف تصبح لديك بشرة ناعمة مثل الاطفال تماما لذلك سنعرض لك طريقة الاستخدام بالتفصيل.

تركيبة كريم بانثينول والنشا

كريم بانثينول أحد الكريمات المخصصة لمعالجة مشكلات البشرة مثل القضاء على الحبوب والشوائب كما أنه يقلل ظهور البقع ويجعل البشره اكثر جاذبيه ونضارة لذلك يمكنك عمل وصفة كريم البانثينول والنشا من خلال المكونات التالية

اثنين ملعقة من البانثينول.

ملعقة من النشا.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

فيتامين سي.

طريقة تحضير وصفة كريم البانثينول

اتبع الخطوات التاليه لعمل وصفه كريم البانثينول والنشا

ضعي كريم بانثينول في هنا عميق وضعي فيتامين سي.

ثم ضيفي إليه من النشا وقلبي المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض.

ثم ضعي باقي المكونات وزيت الزيتون وخليها حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي الوجه جيدا واتركيه لمدة 10 دقائق.

ثم استخدمي هذا الخليط لمدة ثلاث أيام في الأسبوع لكي تحصلي على نتائج رائعة.