["قومي حالاً ودلعي جوزك عالآخر".. ضعي ملعقة من "الفازلين مع القرنفل" على المنطقة دي من جسمك وشوفي النتيجة المدهشة.. هتبقى عروسة في كل ليلة!!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص معظم النساء والفتيات على العناية بالبشرة والجمال عن طريق استخدام مكونات طبيعية فعالة تمنح البشرة النضارة والحيوية اللازمة، لهذا تعد وصفة الفازلين والقرنفل من أفضل الوصفات الطبيعية السحرية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة والجلد وستجعلك ملكة جمال في غرفة نومك حيث تساعد هذه الوصفة في تنعيم وترطيب بشرة الوجه وتجعله صافي ومتألق، لهذا نقدم لكم طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل بكل سهولة وبنتيجة مدهشة.

مكونات وصفة الفازلين مع القرنفل للعناية بالوجه والبشرة

تساهم الوصفة في تفتيح الوجه والبشرة بشكل كبير والتخلص من الهالات السوداء والتصبغات مما يمنحك الجمال والجاذبية التي تحلمين بها، وذلك بسبب مكوناتها الطبيعية الرائعة من الفازلين الذي يعمل على تغذية طبقات الجلد العميقة والفاعلية الكبيرة في الترطيب لجفاف الجلد الشديد والتشققات، إلى جانب القرنفل المعروف بخصائصه العلاجية والصحية المدهشة مما يؤدي إلى تفتيح وتوحيد لون البشرة، ولتحضير هذه الوصفة الجبارة يجب توفر المكونات الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة من القهوة.

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طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للوجه

نقدم لكم خلطة منزلية جبارة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت تمنحك الترطيب والتفتيح بكل سهولة وبنتيجة مضمونة، فكل ما عليكي هو اتباع التالي:

نذيب الفازلين أولاً في حمام مائي حتى يصبح ذو قوام سائل.

نضيف القرنفل المطحون الفازلين ونقلبهم معاً جيداً.

نضع باقي المكونات السابق ذكرها ونمزج تماماً حتى نصل إلى قوام كريمي متجانس.

نفرد الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يجف تماماً ثم نغسل البشرة جيداً.