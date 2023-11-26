دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 4 صفات في المرأة يكرهها الرجل بشدة وهي سبب الكثير من حالات الطلاق في السعودية.. أخطرها رقم «3»,

عادةً ما ينجذب الرجل للمرأة التي تحمل صفات معينة، كما أن هناك أيضاً صفات يكرهها الرجل ويكره المرأة التي تتواجد فيها تلك الصفات، ورغم أن بعض الرجال لا يكشفون بشكل مباشر عن تلك الصفات التي يكرهونها، إلا أنها تظهر مع مرور الوقت خصوصاً عند المتزوجين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم 4 صفات يكرهها الرجل بشدة وهي سبب الكثير من حالات الطلاق في السعودية، بحسب ما كشفته بعض الأبحاث والدراسات الميدانية.

4 صفات في المرأة يكرهها الرجل بشدة

1– الغرور: عادة ما يلتفت الرجل للمرأة الواثقة من نفسها، فهي تمثل له جاذبية من نوع آخر، ولكن المرأة المغرورة التي تتباهى بنفسها بشكل زائد، يبتعد عنها الرجل، فهذه من الصفات التي يكرهها الرجل في الأنثى.

2– الثرثرة: كثرة الحديث والثرثرة من جانب النساء، تعتبر من أكثر الصفات التي يكرهها الرجل، فيفضل أن تتحدث المرأة بصوت منخفض وتشارك زوجها تفاصيل يومها في جمل قصيرة، فالثرثرة الزائدة تجعل الرجل ينفر من سماعك من الأساس.

4– المكياج المبالغ: تعتقد بعض النساء أن وضع الكثير من طبقات المكياج، هي واحدة من أكثر الأشياء التي تلفت الرجل لها، فتأخذ الكثير من الوقت لرسم الايلاينر ووضع الماسكارا وأحمر الشفاه، وغيرها من أدوات الزينة، ولكن الحقيقة عكس ذلك، حيث يحب الرجل المرأة الجميلة بشكل طبيعي وبسيط، ولا يلتفت لتلك المرأة التي تضع الكثير من المكياج ليبدو جمالها متصنعاً.