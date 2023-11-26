[طريقة سحرية هتبهرك..اعملى مخلل البنجر الأحمر في ثواني!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على كيفية صنع مخلل البنجر الأحمر في هذه المقالة. مخلل الشمندر ، المعروف أيضًا باسم البنجر المخلل ، يعتبر من المخللات ذات القيمة الغذائية العالية لما يحتويه البنجر من فوائد وفوائد عظيمة. من السهل صنع البنجر المخلل في المنزل. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول المكونات والإجراءات الخاصة بصنع مخلل البنجر أو الشمندر ، بالإضافة إلى بعض أهم مزاياها.

طريقة عمل مخلل البنجر

المكونات:

2 كجم من البنجر مرتبة وموحدة الحجم.

يتم إحضار الماء ليغلي حتى يغطي البنجر.

خل أبيض نصف كوب.

للتخليل ، استخدم 4 أكواب من الماء المغلي مع البنجر.

ملح ، ملعقتان ونصف.

كوب وثلث سكر.

من 5 إلى 6 فصوص ثوم.

مخلل بنجر

نضع حبات البنجر في طبق كبير ثم نسكب عليها الماء.

نقوم بتسخينه حتى يغلي ، ونطفئ اللهب لمدة 20 إلى 25 دقيقة ، ثم نستخدم السكين للتحقق من النضج.

للحصول على قرمشة مُرضية ، يجب أن تكون ناضجة بنسبة 70٪ تقريبًا.

بعد إزالة البنجر من الماء ، نتركه يسخن.

نبدأ باستخدام القاطع لتقسيمه إلى قطع متساوية بالحجم المطلوب.

نحضر برطمانات زجاجية جافة ونظيفة ومعقمة.

قمنا بدمج قطع البنجر مع عدة شرائح من الثوم.

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تجهيز ماء التخليل

اغلي 4 أكواب من الماء بعد ذلك.

اخلطي الخل والملح والسكر.

بعد تغطية قطع الثوم والبنجر بالماء المغلي ، قم بتغطية الوعاء بإحكام.

إذا تُركت خارج الثلاجة ، يمكن أن تظل مغلقة لمدة ثلاثة أيام.

يتم تحضير البنجر المخلل للاستهلاك بعد اليوم الرابع.

احفظه في الثلاجة.