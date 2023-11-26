دوت الخليج - كتب احمد صلاح - متى يكون تطبيق الواتساب خطير وغير آمن؟ تحذير هام لجميع المستخدمين قبل أن يقع الفأس بالرأس!!,

كشف عدد من خبراء الأمن الرقمي عن الحالات التي يكون فيها تطبيق الواتساب غير آمن، مؤكدين على ضرورة أن يحذر المستخدمين من الوقوع بفخ المهكرين والمحالين الذين يستخدمون الواتساب لتنفيذ مخططاتهم الإحتيالية، حيث يعد هذا التطبيق بيئة خصبة لهم لأنه تطبيق شعبي ويستخدمه معظم الناس ومن مختلف الطبقات الإجتماعية، بما فيها الطبقات المتعلمة والغير متعلمة أيضاً، وهم الفئة الأكثر وقوعاً بفخ المهكرين والمحتالين.

متى يكون تطبيق الواتساب غير آمن؟

ويقول خبراء الأمن الرقمي أنّ هناك الكثير من المبرمجين يقومون بتنزيل تطبيقات معدلة من التطبيق بأسماء مختلفة ومتنوعة حيث إنّ هذه التطبيقات تقوم بالدخول إلى الهاتف ونقل الصور والملفات المهمة إلى مطوري البرنامج بشكل سريع ودون علم المستخدم.

ويضيف الخبراء أنّ هناك مجموعة من العلامات التي تسترعي ضرورة حذف التطبيق من الهاتف على الفور ومن أهم هذه العلامات هي حدوث ثقل في التطبيق وعدم الشعور بالسلاسة عند استخدامه كما السابق.

تطبيق الواتساب

يبلغ عدد مستخدمي تطبيق واتساب أكثر من ملياري مستخدم عبر العالم وهو رقم كبير خصوصا إذا ما قارناه بنظرائه من تطبيقات التراسل الأخرى كتليغرام وسيجنال وغيرها، ويعتبر تطبيق واتساب أحد التطبيقات التابعة لشركة ميتا بيلاتفورم الذي يملكها الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ حيث اشتراه من مجموعة من الهواة الفلندين عام 2013 بأكثر من 19 مليار دولار.

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