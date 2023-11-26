"هتموتي أولادك".. 6 أنواع من السمك احذر منها هتموتك بسرعه الصاروخ لو تناولتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الأسماك مصدرًا هامًا للفوائد الغذائية، ولهذا يُنصح الأطباء بتناولها بشكل منتظم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والفيتامينات. يفترض تناول الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لضمان استفادة الجسم من هذه الفوائد من بين العناصر الغذائية الهامة في الأسماك تشمل الأوميغا-3، والتي تُعتبر مفيدة لزيادة نسبة الذكاء وتقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى. ومع ذلك، أن هناك بعض الأنواع الضارة من الأسماك يجب تجنبها لتجنب المخاطر الصحية.

أنواع السمك التي لا يجب تناولها نهائيا

ينبغي على الأفراد التحلي بالوعي والاطلاع على التوجيهات الغذائية والتحذيرات حول الأسماك القادمة من مناطق ملوثة بالزئبق أو تحتوي على مواد سامة أخرى، من بين أنواع الأسماك المتوفرة في أسواق الأسماك، توجد بعض الأنواع التي يجب تجنب شرائها أو تناولها نظرًا للمخاطر الصحية المحتملة. إليك بعض الأنواع الخطرة:

توجد في الأسواق أنواع من الأسماك تُعرف باسم “أسماك البلامه”، ويتميز بعضها بوجود سم في شوك الظهر.

أسماك الأرنب أو المعروفة بأسماك المنفاخ، وتشبه في شكلها الأرنب

توجد في أنواع معينة من الأسماك مثل “أسماك العقرب” كميات كبيرة من السم في شوكها وجلدها.

كما يُعرف أيضًا بأسماء مثل “دجاج البحر” أو “أسماك الأسد”، حيث يتواجد السم في شوك الظهر لهذه الأنواع.

وفيما يتعلق بـ “أسماك القط”، يحتوي هذا النوع على سم في الزعانف الصدرية، وتتسبب تناولها من قبل الإنسان في التسمم فورًا.

أما بالنسبة لـ “أسماك البقر”، يتواجد السم في هذا النوع بشكل خاص في الذيل.

يجب على المستهلكين أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه الأنواع من الأسماك، والتحقق من أمانها لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.