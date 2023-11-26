انت الأن تتابع خبر كل الناس هتموت الكيس ده!! … أخييييرًا لقيناه .. كيس كيكة بـ 5 جنيه فقط وبداخله فلوس بالمصري وبالدولار.. اعرف هتكسب كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من المفاجآت التي قد تحدث عندما يتم شراء بعض المنتجات وخصوصا المنتجات المصرية، وهناك نوع من النزاع الكيك المنتشر في السوق المصرية يوحد بداخله العديد من الهدايا المتنوعة، والتي يعشقها الكثير من المواطنين وخصوصاً الاطفال الصغار، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الكيس المنتشر في الأسواق المصرية.

كيش يحتوي على هدايا كبيرة داخله

ولقد لوحظ في خلال الآونة الأخيرة، أن الشركات المصرية قد قامت بنشر بعض الهدايا من خلال العربات المتنقلة الخاصة بها، وذلك لنشر الهدايا في الأسواق المصرية من خلال أكياس بسكويت تحتوي على هدايا بالدولار والعملة المصرية، ولقد أثارت هذه الأكياس جدلاً واسعاً بين المصريين، حيث تراوحت الآراء حولها بين التشجيع والرفض، ولكن اعتبر الاطفال هذه الخطوة خطوة إيجابية جداً، ولا سيما أنها تشجعهم لشراء المزيد والمزيد.

[كل الناس هتموت الكيس ده!! … أخييييرًا لقيناه .. كيس كيكة بـ 5 جنيه فقط وبداخله فلوس بالمصري وبالدولار.. اعرف هتكسب كام ؟؟]

العملات التي تتواجد داخل أكياس البسكويت

وتتنوع العملات التي توجد داخل أكياس البسكويت، حيث توجد العملات المصرية، من الفئات التالية:

العملة فئة الخمس جنيهات.

وتوجد أيضا العملة من فئة العشر جنيهات.

كما توجد عملة العشرين جنيها.

إضافة إلى عملة الخمسون جنيها.

وقد يحظى بعض الأطفال احيانا عند فتح الكيس لاولفوهلة بوجود عملة من فئة الـ100 جنيه.

أما من يحظى على العملة من فئة الـ200 جنيه المصرية، فهو الاكثر حظا بين هؤلاء بكل تأكيد.