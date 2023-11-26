دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد كارت الفيزا من أهم طرق المعاملات المالية في الآونة الأخيرة في عمليات الدفع والشراء سواء في المحلات التجارية أو من خلال شبكات الإنترنت، حيث تعد شركة فيزا أحد أكبر وأشهر الشركات في مجال البطاقات الائتمانية في العالم التي يمكن استخدامها في معظم البلدان والمحلات وعبر مواقع الإنترنت، كما يُستخدم كارت الفيزا لسحب النقود من الصراف الآلي مما يجعلها واحدة من أكثر الخيارات تداولاً واستخداماً للمسافرين وغيرهم.

أهم أسباب سحب كارت الفيزا داخل ماكينة ATM

هناك عدة أسباب يمكن أن تتسبب في سحب كارت الفيزا أثناء استخدامه في ماكينات الصراف الآلي من أبرزها التالي:

قد تكون الماكينة نفسها بها عطل ما أدى إلى سحب الكارت.

عند إدخال كلمة مرور خاطئة لأكثر من ثلاث مرات متتالية.

قد يتأخر المستخدم في إدخال كلمة المرور الخاصة به مما يسحب الكارت.

إنتهاء صلاحية البطاقة وإدخالها في الماكينة يؤدي إلى سحبها على الفور.

[متجيش تقول معرفش!! .. تعرف على طريقة عبقرية لاسترجاع "كارت الفيزا" لو تم سحبها في ماكينات الصراف الآلي.. إليك الطريقة بالتفاصيل!!!]

طريقة استرجاع كارت الفيزا في حالة سحبة بداخل ماكينة الصراف الآلي

عند سحب كارت الفيزا داخل ماكينة الصرف الالي يمكنك بكل سهولة إتباع الخطوات البسيطة التالية:

يجب أولاً الاتصال فوراً بخدمة عملاء البنك الخاص بك للتبليغ عن المشكلة مع عرض للتفاصيل منها تاريخ السحب ورقم الماكينة ومكانها.

في حالة سحب البطاقة من ماكينة تابعة للبنك الخاص بك، ستظل البطاقة حتى إمكانية الاستلام مرة أخرى.

بينما إذا تم سحب البطاقة من بنك آخر، ربما تفقد البطاقة إلى الأبد لكي يتم تعويضها ببطاقة أخرى جديدة خلال وقت قصير.