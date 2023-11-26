معلومه بمليون جنيه محدش هيقول لك عليها خبير تكنولوجي يحذر من خمس مخاطر لتشغيل الراوتر طوال الليل.. هتندم انك ما عرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشهد العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا بطرق فتح شبكات الواي فاي دون الحاجة إلى برامج أو تطبيقات خاصة يهدف هؤلاء الأشخاص إلى الحصول على الرقم السري المطلوب للاتصال بالشبكة، وذلك بغرض الدخول إلى شبكات الواي فاي بشكل غير مصرح به.

كلمه مرور الراوتر

يُعرف أن كل جهاز راوتر يأتي معرقم سري فريد، الذي يُعد بوابة الوصول إلى شبكة الواي فاي بدون هذا الرقم السري، لا يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بالشبكة ومن خلال الاتصال بالشبكة، يمكن الكشف عن كلمة المرور المُخزّنة في جهاز الراوتر دون الحاجة إلى لاخراق الأمان الخاص بالشبكة.

طريقة فتح شبكات الواي فاي والدخول على الشبكة

لفهم طريقة الوصول إلى رقم سر شبكة الواي فاي المعنية، يُتبع الخطوات التالية:

تحديد الجهاز المُراد الاتصال بشبكة الواي فاي والمعرفة بالرقم السري الخاص بها عادة ما تكون هذه المعلومات موجودة على ملصق ملحق بالراوتر.

استخدام المتصفح للوصول إلى صفحة إعدادات الراوتر تُدخل العنوان التالي في شريط البحث: 192.168.1.1.

سيتم توجيهك إلى صفحة إعدادات الراوتر.

يطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة السر إذا قمت بتغيير كلمة السر من قبل، يجب إدخال الكلمة السرية الجديدة.

بشكل افتراضي يُستخدم اسم المستخدم “admin” وكلمة السر “admin

اكتب هذه المعلومات واضغط على زر “go” للوصول إلى صفحة إعدادات الراوتر.

من القائمة، اختر “network” ثم “wlan” انتقل إلى قسم “security” وستتمكن من رؤية اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة للاتصال بالشبكة